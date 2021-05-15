Клуб ФНЛ «Нижний Новгород» следом за «Крыльями Советов» поднялся в высший российский футбольный дивизион. Команда заняла в лучшей лиге мира третье место, но напрямую пробилась в РПЛ из-за недопуска «Оренбурга», который не получил необходимую лицензию.
«Нижний Новгород» впервые в своей истории сыграет в РПЛ. Клуб поднялся на высший уровень спустя 6 лет после основания.
Также стало известно, что в этом сезоне не будет стыковых матчей между клубами ФНЛ и РПЛ – 13-е и 14-е места сохранят прописку в высшей лиге.
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- «Крылья Советов» вернулись в РПЛ спустя год после вылета. Самарцы опередили «Нижний Новгород» на 23 очка.
- «Оренбург» и «Алания» – клубы, не получившие лицензию для участия в Премьер-лиге.
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