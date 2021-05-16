Матч против «Урала» в заключительном туре чемпионата России этого сезона может стать для «Локомотива» последним на домашнем стадионе – «РЖД-Арене».
По данным телеграм-канала «Ложа Прессы», в новом сезоне москвичи будут принимать соперников в «Лужниках». О судьбе действующего стадиона ничего не известно – его либо реконструируют, либо снесут.
По данным «СЭ», если руководство «РЖД» все же примет решение снести прежнюю арену, то новый стадион может располагаться в одной из двух локаций. Первая – рядом с Рижским вокзалом, где возводят комплекс объектов «РЖД Сити». Вторая – район Новой Москвы.
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- «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России.
- Клуб борется за путевку в ЛЧ – для этого в последнем туре железнодорожникам нужна победа над «Уралом» и поражение «Спартака» в Грозном.
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