Опубликовано 16/05/2021 в 10:41 GMT | Обновлено 16/05/2021 в 10:42 GMT

Матч против «Урала» в заключительном туре чемпионата России этого сезона может стать для «Локомотива» последним на домашнем стадионе – «РЖД-Арене».

По данным телеграм-канала «Ложа Прессы» , в новом сезоне москвичи будут принимать соперников в «Лужниках». О судьбе действующего стадиона ничего не известно – его либо реконструируют, либо снесут.

По данным «СЭ» , если руководство «РЖД» все же примет решение снести прежнюю арену, то новый стадион может располагаться в одной из двух локаций. Первая – рядом с Рижским вокзалом, где возводят комплекс объектов «РЖД Сити». Вторая – район Новой Москвы.

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«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России.

Клуб борется за путевку в ЛЧ – для этого в последнем туре железнодорожникам нужна победа над «Уралом» и поражение «Спартака» в Грозном.

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