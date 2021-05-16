Александр Кержаков может стать новым главным тренером «Нижнего Новгорода». В следующем сезоне клуб сыграет в российской Премьер-лиге.
Видеть молодого тренера, который 15 мая специалист объявил об уходе из «Томи», лично хочет губернатор региона, сообщает «Р-Спорт».
«У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В это листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов. Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера», – приводит слова генерального директора клуба Равиля Измайлова «СЭ».
ЧМ. Квалификация. Европа
Рекорды сборной набили на карликах. Кому забивали Керж и Дзюба
- Два последних матча нижегородцы провели под руководством исполняющего обязанности Антона Хазова. Перед 41-м туром руководство «НН» рассталось с Робертом Евдокимовым.
- «Нижний Новгород» занял третье место в таблице ФНЛ.
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
Тренер «Алании» ударил судью. Грозит 2 года дисквалификации
Чемпионат России
Александр Кержаков: «Дзюба – форвард от бога»