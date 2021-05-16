Опубликовано 16/05/2021 в 11:32 GMT

Александр Кержаков может стать новым главным тренером «Нижнего Новгорода». В следующем сезоне клуб сыграет в российской Премьер-лиге.

Видеть молодого тренера, который 15 мая специалист объявил об уходе из «Томи», лично хочет губернатор региона, сообщает «Р-Спорт».

«У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В это листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов. Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера», – приводит слова генерального директора клуба Равиля Измайлова «СЭ».

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Два последних матча нижегородцы провели под руководством исполняющего обязанности Антона Хазова. Перед 41-м туром руководство «НН» рассталось с Робертом Евдокимовым.

«Нижний Новгород» занял третье место в таблице ФНЛ.

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