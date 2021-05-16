Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру после сезона-2021/22. О планах бывшего голкипера сборной России сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», – приводит слова источника «Чемпионат».
- Российские медиа сообщали, что ЦСКА близок к подписанию вратаря «Химок» Ильи Лантратова.
- В этом сезоне Акинфеев провел 27 матчей в РПЛ и пропустил 28 мячей.
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