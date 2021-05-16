Опубликовано 16/05/2021 в 12:56 GMT | Обновлено 16/05/2021 в 13:06 GMT

«Спартак» и «Локомотив» определили второго участника Лиги чемпионов – им стали красно-белые.

В 30-м туре российской Премьер-лиги команда Доменико Тедеско сыграла вничью с «Ахматом» со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Куинси Промес и Виктор Мозес, у грозненцев дубль оформил Владимир Ильин.

«Локомотив» с 27-й минуты играл с «Уралом» в большинстве после удаления Рафала Аугустыняка, а на 75-й минуте екатеринбуржцы остались вдевятером. «Железнодорожники» открыли счет в конце встречи усилиями Дмитрия Рыбчинского и победили со счетом 1:0.

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Красно-белые набрали 57 очков, финишировали вторыми и попали в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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