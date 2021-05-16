Опубликовано 16/05/2021 в 12:46 GMT | Обновлено 16/05/2021 в 12:58 GMT

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил пента-трик в ворота «Тамбова» в матче 30-го тура РПЛ.

Форвард перешел отметку в 200 голов – теперь на его счету 204 мяча. Также Дзюба обогнал Сердара Азмуна в таблице бомбардиров чемпионата России: он забил 21-й мяч, у иранца 19 голов.

«Зенит» стал чемпионом России за два тура до финиша, когда одолел «Локомотив» со счетом 6:1.

Матч с «Зенитом» стал 10-м поражением «Тамбова» подряд 18-м кряду без побед.

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