Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил пента-трик в ворота «Тамбова» в матче 30-го тура РПЛ.
Форвард перешел отметку в 200 голов – теперь на его счету 204 мяча. Также Дзюба обогнал Сердара Азмуна в таблице бомбардиров чемпионата России: он забил 21-й мяч, у иранца 19 голов.
- «Зенит» стал чемпионом России за два тура до финиша, когда одолел «Локомотив» со счетом 6:1.
- Матч с «Зенитом» стал 10-м поражением «Тамбова» подряд 18-м кряду без побед.
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