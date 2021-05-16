Чемпионат России-2020/21 завершен. Немного раньше обычных сроков, потому что впереди Евро. Чемпион определен, участники еврокубков – тоже. Подводим основные итоги турнира с прицелом на будущий сезон.

Чемпионская гонка

«Зенит» решил все вопросы заранее (еще в 28-м туре), поэтому на последний матч сезона вышел без легионеров в заявке. Хотя против «Тамбова» могла сыграть и ДЮСШ – 5:1.

Чемпионат России Дзюба сделал покер и обогнал Азмуна в списке бомбардиров РПЛ 2 ЧАСА НАЗАД

Кстати, в РПЛ дебютировал молодой вратарь санкт-петербуржцев Даниил Одоевский.

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Кто сыграет в ЛЧ и Лиге Европы?

В группу автоматом пошел чемпион. Падение России в таблице коэффициентов УЕФА не сильно сказалось на «Зените», а вот «Спартаку» и «Локомотиву» повезло меньше.

Они бились только за место в третьем квалификационном раунде (две стадии до группового турнира). Фаворитом на 30-й тур выходил «Спартак»: в ЛЧ их выводила победа или ничья на выезде с «Ахматом». «Локомотиву» требовались три очка в домашнем матче с «Уралом» и 0 очков от «Спартака».

После первых таймов все благоволило команде Марко Николича. «Спартак» горел в Грозном после дубля Владимира Ильина, а железнодорожники играли в большинстве после удаления Рафала Августиняка.

На 54-й минуте матча в Грозном отрыв до минимального сократил Куинси Промес, и «Спартак» основательно насел на ворота хозяев. «Локомотив» занимался тем же самым в Москве. На 75-й минуте этого матча вторую красную карточку в матче отхватил Даниэль Мишкич, которому для этого потребовалось всего девять минут. В результате «Локо» дожал «Урал» голом Дмитрия Рыбчинского на 88-й минуте и железнодорожники стали ждать новостей из Грозного.

Новости пришли для «Локо» удручающие. Виктор Мозес шикарнейшим выстрелом в девятку сравнял счет и подарил «Спартаку» ЛЧ на будущий год.

«Локомотив» заранее обеспечил себе еврокубки победой в Кубке страны над «Крыльями Советов» – 3:1. Последний тур лишь решал возможность москвичей сыграть в турнире рангом выше. А так – добро пожаловать в Лигу Европы.

«Рубин» и «Сочи» – в Лиге Конференций

Претендентов на места в четверке и две путевки в третий по силе евротурнир было четверо. «Локо» бился со «Спартаком» за ЛЧ вообще без опасений (путевка в ЛЕ обеспечена через кубок), а вот «Рубин», «Сочи» и ЦСКА до последнего решали, кто станет лишним.

Казанцам и сочинцам достаточно было не влететь более слабым соперникам («Ротору» и «Химкам» соответственно), а армейцам нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы хотя бы в теории.

В московском дерби в первой половине команда Олича даже повела благодаря голу Наиру Тикнизяна. Потом выскочил Владислав Грулев и оформил дубль. Особенно шикарным вышел второй голешник – развернул Карпова и идеально покатил в дальний угол. Эджуке счет сравнял, но только для того, чтобы сделать автором решающего мяча Арсена Захаряна. Проспект «Динамо» выловил мяч после ошибки Константина Марадишвили, выскочил один на один и закинул мяч за спину Игорю Акинфееву через рикошет от того же Марадишвили – 3:2. ЦСКА впервые за 20 лет остался без еврокубков.

Ивица Олич, ЦСКА Фото: Imago

«Химки» и «Сочи» разошлись нулевым миром, а «Рубин» в тяжелейшем матче отнял очки у «Ротора».

В итоге казанцы стали четвертыми и получили путевку в третий раунд квалификации – ее дают за третье место, но «Локо» ушел в турнир покруче. Сочинцы же начнут путь в Европе со второго квалификационного раунда.

Группа вылета

За день до 30-го тура определилось, что команды с 13-го и 14-го мест железно останутся в РПЛ. Помогли проблемы с лицензированием у команд из ФНЛ. Поэтому «Уфа», «Арсенал» и «Ротор» бились с особым усердием. По итогу компанию «Тамбову», который скорее всего умрет, составит проигравший в матче «Уфы» и «Арсенала». Или «Ротор».

До 79-й минуты матча в Казани встреча уфимцев и туляков и не требовалась, но «Ротор» заработал пенальти, реализовал его и объявил о своих намерениях на РПЛ. «Рубин» ответил тем же – засадил мяч в руку кому-то из волгоградцев, получил пенку, а Джордже Деспотович вколотил мяч под перекладину. «Ротору» осталось надеяться на поражение «Уфы». Для выявления неудачника осталось потерпеть совсем немного.

Кто поднялся в вышку?

«Крылья» побили многие рекорды ФНЛ и готовы к закреплению в высшем дивизионе. У клуба есть стадион ЧМ, гениальный Сергеев и планы по сохранению команды, которая была на порядок сильнее соперников по ФНЛ.

А вот со вторым местом получилось интереснее. Формально его занял «Оренбург», но он не прошел лицензирование для участия в высшем дивизионе из-за проблем со вместимостью домашней арены.

А вот занявший третью строчку «Нижний Новгород» проблем с прохождением лицензирования не испытал. Так что со следующего сезона в РПЛ станет на одну арену ЧМ больше.

«Крылья Советов» (фото: сайт ФНЛ) Фото: From Official Website

Кто стал лучшим бомбардиром чемпионата?

В заключительном туре не сыграл лидер гонки Сердар Азмун, а вот его главный преследователь Артем Дзюба на поле появился. В первом тайме матча в Тамбове капитан сборной России закинул 200-й мяч в карьере и 17-й в этом сезоне РПЛ, а потом продолжил феерию. Артем сначала сделал дубль, а потом и хет-трик на 73-й минуте, сравнявшись с Азмуном.

Прошла еще одна минута и Артем разорвал «Тамбов» еще разок: подкараулил отсокок и закатил лидерский мяч в пустые ворота. Артем не остановился даже на этом. На 94-й минуте Дзюба проткнул мяч в рамку, но гол записали на защитника «Тамбова» Фархода Васиева. Триумфу капитана сборной России в гонке бомбардиров это не помешало, но отрыв от Сердара Азмуна составил один мяч – 20 против 19-ти.

Чемпионат России «Спартак» ушел с 0:2 в Грозном и опередил «Локо» в битве за ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД