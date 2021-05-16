«Оренбург» готов подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за отказа в лицензировании команды для участия в РПЛ. Также клуб намерен подать еще одну апелляцию в РФС.
«Мы готовы обратиться в CAS, сейчас вопрос стоит об адвокатах, с кем мы пойдем – с российскими или швейцарскими адвокатами. Я уже разговаривал с одной швейцарской фирмой. Окончательное решение примем чуть позже. Мы серьезно занимаемся этим вопросом и абсолютно не блефуем. Мы не шулеры и не наперсточники. Также мы дополнительно будем обжаловать в РФС недопуск команды», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин в интервью «Р-Спорту».
- «Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон из-за недостаточной вместимости домашней арены (7500 вместо 10000) и ряда других обстоятельств.
- Вместо «Оренбурга» повышение в классе получил «Нижний Новгород».
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