«Спартак» вернулся в Москву из Грозного после волевой ничьей с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ, которая обеспечила второе место и попадание в Лигу чемпионов.
Во время полета футболисты пронесли по салону самолета главного тренера Доменико Тедеско и его помощников, которые покидают «Спартак» после завершения сезона. Также на борту присутствовал летчик Дамир Юсупов – Герой России. «Дамир, у меня к вам один вопрос: если вы здесь, то кто там?» – слышен голос на видеоролике.
Чемпионат России
«Люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался с болельщиками
- На 31-й минуте «Спартак» проигрывал со счетом 0:2, но сравнял счет во втором тайме благодаря голам Куинси Промеса и Виктора Мозеса.
- Второе место по итогам сезона дало красно-белым право сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Руководить командой будет новый тренер, кандидатура которого еще не объявлена.
Чемпионат России
«Спартаку» нужен тренер-псих. Под это подходит только один
Чемпионат России
Тедеско хотят видеть во 2-й Бундеслиге (Bild)