«Спартак» вернулся в Москву из Грозного после волевой ничьей с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ, которая обеспечила второе место и попадание в Лигу чемпионов.

Во время полета футболисты пронесли по салону самолета главного тренера Доменико Тедеско и его помощников, которые покидают «Спартак» после завершения сезона. Также на борту присутствовал летчик Дамир Юсупов – Герой России. «Дамир, у меня к вам один вопрос: если вы здесь, то кто там?» – слышен голос на видеоролике.

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На 31-й минуте «Спартак» проигрывал со счетом 0:2, но сравнял счет во втором тайме благодаря голам Куинси Промеса и Виктора Мозеса.

Второе место по итогам сезона дало красно-белым право сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Руководить командой будет новый тренер, кандидатура которого еще не объявлена.

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