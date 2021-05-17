16-летний полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев может подписать контракт с «Барселоной».
Пиняев покидает вылетевший из ФНЛ московский клуб, чтобы продолжить карьеру на более высоком уровне. По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время он может заключить соглашение с «Барселоной» и уйти в аренду в «Химки». Также сообщается, что на футболиста претендуют другие европейские клубы и «Зенит».
- В ФНЛ-2020/21 Сергей забил два мяча и отдал пять ассистов.
- Пиняев дважды побывал на стажировке в «Манчестер Юнайтед», во время первой забил пять мячей в товарищеском матче.
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