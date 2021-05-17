Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, покидающий клуб после окончания сезона-2020/21, подвел итоги работы в Москве и рассказал об отношении к российскому футболу.

О причинах ухода

«В декабре я принял это решение. Вы постоянно спрашиваете меня об этом. Прошло шесть месяцев, но мне задают те же вопросы. Я дал время клубу организовать все для прихода нового тренера. Честнее и прямее я не могу быть. Я объяснил свое решение несколько раз. Для меня это действительно непросто, но решение принято», – цитирует Тедеско Sport24

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О руководстве и игроках

«Я хотел бы сказать спасибо прежде всего владельцу клуба. Я впервые встретил его в октябре 2019 года. С тех пор я всегда чувствовал поддержку, он мне доверял. Хотел бы также поблагодарить Зарему. Мы знаем друг друга чуть меньше, но она мне помогала решать большое количество проблем. Также хочу поблагодарить Цорна. Он привел меня сюда. Решение приехать сюда далось мне легко. Он также повлиял на успех, которого достигла команда. Благодарю Макса и Андреаса. Это большая ответственность. Спасибо тренеру по физподготовке. Он работал каждый день. Также отмечу медштаб. Были и непростые дни. Каждый день начинался с нашей встречи. Благодарю администратора команды. Спасибо всем, кто работает в этой команде.

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Getty Images

Из игроков хочу сказать спасибо Джикии и Зобнину, капитану и вице-капитану. Мне непросто далось прощание с ними. Они очень хорошие люди. Эту команду ждет еще много прекрасных мгновений. Я уверен, что эта команда сможет занять первое место в чемпионате. Я рад, что у нас сложились такие отношения», – сказал Тедеско.

О русском футболе

«Меня уволили из «Шальке» во втором сезоне. Я сказал себе, что попробую не пускать новый клуб в сердце, и я потерпел поражение. Когда я принял решение приехать сюда, друзья спрашивали: «Зачем?» В Германии не смотрят РПЛ. Им нужно приехать в Москву, посетить стадионы в Краснодаре, Волгограде. У России большой потенциал. У вас много талантов. Мне нравится ваш футбол. Единственное, что могу сказать европейцам – приедьте сюда и посмотрите. Важно иметь свое собственное мнение. Я очень рад, что принял решение приехать сюда», – заявил тренер.

О возможном возвращении в «Спартак»

«Я никогда не думал про другие команды. Я горд быть здесь. Я могу представить, что вернусь, если клубу потребуется», – признался Тедеско.

«Спартак» финишировал на втором месте и получил путевку в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Тедеско подписал контракт с московским клубом в октябре 2019 года.

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