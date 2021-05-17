16-летний футболист «Чертаново» Сергей Пиняев шутливо отреагировал на информацию о возможном переходе в «Барселону».

«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», – подписал Пиняев публикацию, нафотошопив беседу с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в видеочате.

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Источники «Спорт-Экспресса» сообщили, что Пияневым интересуются «Барселона», «Зенит» и еще несколько европейских клубов.

В ФНЛ-2020/21 Сергей забил два мяча и отдал пять ассистов.

Пиняев дважды побывал на стажировке в «Манчестер Юнайтед», во время первой забил пять мячей в товарищеском матче.

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