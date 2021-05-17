Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прилетел в Москву для получения гражданства России.
Футболист прибыл из Италии, чтобы пройти очередной этап процедуры получения паспорта РФ, сообщает «СЭ». Боккетти имеет право получить гражданство, так как прожил в России девять лет.
- Итальянский защитник выступал в РПЛ за «Рубин» и «Спартак». С 2014 года игрок женат на россиянке Екатерине Мальцевой, пара воспитывает троих детей.
- В данный момент Боккетти играет за «Пескару» в аренде. Права на футболиста принадлежат «Вероне».
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