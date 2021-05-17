Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прилетел в Москву для получения гражданства России.
Футболист прибыл из Италии, чтобы пройти очередной этап процедуры получения паспорта РФ, сообщает «СЭ». Боккетти имеет право получить гражданство, так как прожил в России девять лет.
  • Итальянский защитник выступал в РПЛ за «Рубин» и «Спартак». С 2014 года игрок женат на россиянке Екатерине Мальцевой, пара воспитывает троих детей.
  • В данный момент Боккетти играет за «Пескару» в аренде. Права на футболиста принадлежат «Вероне».
Чемпионат России
«Хотелось, чтобы этот день не наступил никогда». Боккетти ушел из «Спартака»
06/07/2019 В 12:23
Интервью с экс–игроком «Анжи» Жоао Карлосом: про долг Дзюбе, стычки Денисова и Де Брёйне в Дагестане
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат России
Боккетти задержали в Шереметьево из-за незадекларированных Rolex
13/12/2018 В 15:54
Чемпионат России
«Ждем-с привоз от Боккетти». Итальянец пролайкал негативные посты в свой адрес
05/09/2018 В 09:59