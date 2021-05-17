Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал Марко Николича, который возглавляет красно-зеленых в данный момент. Семин заявил, что не спокоен за будущее «Локо» с сербским специалистом.

«Нет, не спокоен. Как с «Зальцбургом» – важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, в решающей игре уступив «Зальцбургу» 1:3.

По итогам сезона РПЛ «Локо» занял третье место, выиграл Кубок России и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.

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