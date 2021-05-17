Артем Дзюба вспомнил матч «Зенита» со «Спартаком» в декабре 2020 года. Форвард рассказал, что игроки красно-белых много симуляровали – особенно он оказался впечатлен действиями Соболева и Жиго.

«Мы прекрасно понимали, что их додавим. Это был вопрос времени. Игра шла в одну калитку. Они ничего не создавали — уже даже Кутепов нападающим вышел. Что еще бесило, особенно в этом матче, так это то, какие же они симулянты! Да, Тедеско дает им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Я понимаю, что Доменико их там всех накачивал. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, определенное шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.

Соболев – это отдельный вид искусства, как он падает. А Жиго меня просто покорил, когда взял мою руку и ударил ей сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, ВАР же есть. Значит, меня точно не удалят». Рефери говорит мне: «Я все вижу, я в шоке». А если б не было ВАР, и он себя до крови ударил… Мне бы потом игр пять дисквалификации еще дали», – сказал Дзюба в интервью ютьюб-каналу «Грустная передача о футболе».

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Матч «Зенита» и «Спартака» 16 декабря 2020-го завершился победой петербуржцев со счетом 3:1.

Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 20 мячей.

В 30-м туре чемпионата он оформил покер в ворота «Тамбова».

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