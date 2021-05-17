Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил инцидент с интимным видео, слитым в интернет против его воли.

«Как видео появилось, мне сразу начали все писать: все знакомые, близкие, сразу все набрали. Очень много людей отреагировали. Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя… Но я не придавал значения – кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, почему у меня 22-й номер.

«У меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет эта грязь. Было ужасно. Потом начали еще, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще надо быть дебилом. Видео на сеновале? Ну это уже был легкий троллинг. Ситуация эта у меня не болезненная... Первую неделю, дней десять тяжело было, неприятно. Деньги вымогали перед этим? Давайте не будем об этом. Меня попросили определенные люди, чтобы меньше этого касалось», – сказал Дзюба в интервью ютьюб-каналу «Грустная передача о футболе».