Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может занять соответствующий пост в «Зените». Специалист провел переговоры с несколькими клубами, в том числе и петербургским.

Помимо «Зенита», Фонсека общается с руководством «Тоттенхэма» и «Бенфики». Португалец готов остаться в Италии, но интереса от клубов Серии А к нему пока не поступило, сообщает ForzaRoma со ссылкой на II Messaggero.

В пресс-службе «Зенита» отреагировали на информацию об интересе к Фонсеке. «Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел переговоры ни с Фонсекой, ни с другими тренерами. Все это слухи, не имеющие отношения к реальности. У «Зенита» есть главный тренер – Сергей Богданович Семак», – приводит сообщение пресс-службы Sport24

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Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона, его место займет Жозе Моуринью.

Сообщалось, что Фонсека отказался возглавить московский «Спартак».

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