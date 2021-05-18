Стендап-комик Ваня Усович выступил на 50-летнем юбилее главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Насколько получилось удачно и смешно, судите сами – но аплодисментов и криков «Браво» стендапер все же удостоился.

«Просто бейте! Почему у вас каждый матч счет не 200:200, объясните? Офсайды уберите на *** [хрен]. Вообще не интересно смотреть из-за этих офсайдов. У меня за 27 лет ноль офсайдов было, ни одного офсайда не попал. У нас там нападающие в воротах стояли прям за вратарем, и все нормально было. У нас офсайд был, когда мяч в реку попал.

О вратарях – есть вратари? Вратари, хватит делать вид, когда вы выбиваете свободный удар, что вы куда-то конкретно бьете. Еще заметил, что вратарь постоянно орет на кого-то, когда смотрю по телику. И потом я понял, почему. Потому что ворота здоровые. Я бы тоже орал. Я бы там ров вырыл с крокодилами», – пошутил Усович.

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Также он рассказал о самом юбиляре и посмеялся над любовью Слуцкого к КВН. «Единственный тренер из России, который тренировал в Англии. Единственный тренер, который вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. И единственный человек в мире, которому до сих пор нравится КВН, ***** [блин]», – фрагмент выступления Усовича.

Так как стендап содержал нецензурные слова, мы не можем поделиться видео – чтобы посмотреть, пройдите по ссылке

«Рубин» Слуцкого финишировал четвертым в РПЛ-2020/21.

Тренер работал в ФК «Москва», ЦСКА, «Халле», «Витессе» и сборной России.

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