«Ахмат» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о враждебной атмосфере в Грозном во время матчей.

«Там какая-то такая атмосфера сама по себе… Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там… А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились», – сказал Дзюба в интервью ютьюб-каналу «Грустная передача о футболе».

Пресс-служба «Ахмата» заявила в комментарии «Чемпионату» : «Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном – ну никак. Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда – наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов».

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Последний матч «Зенита» и «Ахмата» в Грозном завершился со счетом 2:2, за петербургский клуб забили Далер Кузяев и Деян Ловрен.

Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ-2020/21, забив 20 мячей.

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