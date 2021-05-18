Главный тренер ЦСКА Ивица Олич войдет в состав штаба сборной Хорватии на Евро-2020. Руководство армейцев не стало протестовать в связи с отъездом коуча.

«Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», – заявил в комментарии «Р-Спорту» агент Олича Деян Йоксимович.

Эксперты и болельщики не поняли решения клуба. «Удивительные вещи происходят в ЦСКА. Отпускают Олича в сборную на Евро. Можно тогда сразу отпустить совсем и не тратя время вхолостую поискать хорошего тренера», – написал журналист Василий Конов.

Чемпионат России «Спартак» вынес ЦСКА. Дело не только в красной 25/04/2021 В 16:43

Болельщик под ником kirizette иронизирует : «Олич: «После сборной Хорватии я решил не впускать никакую команду в свое сердце, и, как видите, у меня все получается».

«Да пусть Олич едет, проветрится. Тоже надо понимать: человек смотрел на Облякова два месяца подряд», – шутит captain_vant.

«ЦСКА превыше всего», – заявил Олич и поехал тренировать сборную Хорватии...» – недоумевает RagnarDagnar.

Сборную Хорватии возглавляет Златко Далич, который на ЧМ-2018 довел команду до финала. В решающем матче хорваты уступили Франции.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив Виктора Гончаренко. Команда завершила сезон на шестом месте и не попала в еврокубки.

Кубок России У ЦСКА первые проблемы при Оличе. Нужно менять стиль? 21/04/2021 В 19:33