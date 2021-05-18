Главный тренер ЦСКА Ивица Олич войдет в состав штаба сборной Хорватии на Евро-2020. Руководство армейцев не стало протестовать в связи с отъездом коуча.
«Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», – заявил в комментарии «Р-Спорту» агент Олича Деян Йоксимович.
Эксперты и болельщики не поняли решения клуба. «Удивительные вещи происходят в ЦСКА. Отпускают Олича в сборную на Евро. Можно тогда сразу отпустить совсем и не тратя время вхолостую поискать хорошего тренера», – написал журналист Василий Конов.
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Болельщик под ником kirizette иронизирует: «Олич: «После сборной Хорватии я решил не впускать никакую команду в свое сердце, и, как видите, у меня все получается».
«Да пусть Олич едет, проветрится. Тоже надо понимать: человек смотрел на Облякова два месяца подряд», – шутит captain_vant.
«ЦСКА превыше всего», – заявил Олич и поехал тренировать сборную Хорватии...» – недоумевает RagnarDagnar.
- Сборную Хорватии возглавляет Златко Далич, который на ЧМ-2018 довел команду до финала. В решающем матче хорваты уступили Франции.
- Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив Виктора Гончаренко. Команда завершила сезон на шестом месте и не попала в еврокубки.
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