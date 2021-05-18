Нападающий «Сочи» Антон Заболотный перешел в ЦСКА – об этом объявил владелец команды Борис Ротенберг.
«Антон Заболотный ушел из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – цитирует Ротенберга «Р-Спорт».
- В 13 лет Заболотный поступил в школу ЦСКА. Числился в армейской команде в 2008-2012 годах, играя в аренде за «Волгарь-Газпром», «Урал» и брянское «Динамо».
- Выступал за «Сочи» с 2019 года, в сезоне-2020/21 забил девять мячей в 27 матчах РПЛ.
- 29-летний нападающий вошел в расширенный состав сборной России на подготовку к Евро-2020.
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