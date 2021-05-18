Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча РПЛ за бросок в сторону резервного арбитра матча 30-го тура против «Краснодара». Председатель КДК Артур Григорьянц объяснил решение.

«В протоколе была запись о броске бутылкой в сторону резервного арбитра. Валерий Георгиевич с юристом «Ростова» принимали участие в заседании. Я зачитал рапорт от судьи Стрельцова, который и был резервным арбитром на игре. Он отписал, что Карпин акцентировано бросил бутылку в его сторону, после чего он и подозвал Матюнина к себе. Карпин заявил, что у него не было умысла бросать бутылку в судью.

В понятие вины входит любое нарушение, совершенное вне зависимости от умысла. В заседании мы посмотрели видеозапись эпизода. Приняли во внимание и то, что Карпин долго не покидал ядро стадиона и оставался в подтрибунном помещении. Решение следующее – за попытку оказания физического воздействия на участника матча принято регенте дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата. Санкция переходит на следующий сезон», – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс»

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