Вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил самую горячую речь Доменико Тедеско в раздевалке. Немецкий тренер покинул крас-белых по завершении сезона-2020/21.

«Я никогда не забуду перерыв с «Ахматом». Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: «Так, все замолчали. Я буду говорить». Посадил всех плотно в углу раздевалки – прямо друг к другу. Сам тоже сел на пол. И сказал: «Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужно только те, кто будет верить. Я уверен, все получится», – процитировал Ребров Тедеско.

Также Ребров рассказал о последним матче с «Локомотивом». «Тедеско эмоционировал в перерыве – чайник разбил, пирожные и печенья летали по раздевалке. А дальше – просто невероятно. Доменико хватает мусорный бак, который почти с него ростом, и пытается его поднять. Все в #### [шоке], а я думаю: «Что он с этим баком будет делать?» Короче, Тедеско бак поднимает и со всей силы бьет его о пол. Видно, что пульс бешеный, что эмоций просто через край», – написал вратарь в блоге на Sports.ru

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«Конечно, Тедеско запомнится эмоциями. Как-то перед игрой Доменико давал установку, стоя на столе – можно сказать, плясал и чуть не свалился. Было классно, эмоционально, он зарядил нас», – отметил Ребров.

«Спартак» проигрывал «Ахмату» 0:2, но отыгрался и свел матч вничью – 2:2.

Красно-белые финишировали на втором месте и получили путевку в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Тедеско подписал контракт с московским клубом в октябре 2019 года.

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