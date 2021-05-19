Отец полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии заявил, что в летнее трансферное окно футболист покинет клуб и больше не будет играть в России.

«Могу на сто процентов заверить вас, что этим летом Хвича покинет «Рубин». Пока воздержусь от разговоров о том, в какую команду он перейдет. Поговорим с разными клубами. Сейчас Хвича отдохнет, а потом решит, где хочет играть. Но хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России», – цитирует Бадри Кварацхелию Sportall.ge

20-летний Хвича выступает за «Рубин» с июля 2019 года.

До этого он играл на правах аренды за «Локомотив».

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