Опубликовано 19/05/2021 в 15:02 GMT | Обновлено 19/05/2021 в 15:04 GMT

Чемпионат России предсказуемо выиграл «Зенит», который заранее отпраздновал победу и отдыхал в конце сезона. В квалификацию Лиги чемпионов заскочил «Спартак», следом расположились «Локомотив», «Рубин» и «Сочи», которые выступят в еврокубках. РПЛ покинули «Тамбов» и «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» спаслись после отмены стыковых матчей с командами из ФНЛ.

Компания Opta отобрала самые сочные факты, которые лучше всего подсветят положение всех команд лиги.

«Зенит»

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В минувшей РПЛ «Зенит» забил 76 мячей. Это минимум на 20 больше, чем любая другая команда лиги. Еще клуб из Санкт-Петербурга пропустил меньше остальных – 26.

«Зенит» забивал в каждом из домашних матчей сезона РПЛ, в среднем вкручивая по 3,5 мяча за игру. Петербуржцы отличились в 19 домашних матчах чемпионата России подряд. Это их самая длительная серия и текущая самая длительная серия среди клубов РПЛ.

Сине-бело-голубые не проигрывают дома уже 27 матчей РПЛ с марта 2019-го по октябрь 2020-го (22 победы и 5 ничьих) – лучшая серия в истории. «Зенит» уступил лишь в одной из последних 37 домашних игр в РПЛ (30 побед и 6 ничьих).

«Зенит» – лучший в лиге по ударам (549), ударам в створ (210), передачам в штрафную (1274), касаниям в чужой штрафной (1111) и удачным навесам (140).

Артем Дзюба (20) и Сердар Азмун (19) на двоих забили 39 мячей в этом сезоне чемпионата России. Половина команд лиги забили меньше, чем эта парочка.

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

«Спартак»

Красно-белые набрали в этом сезоне 22 очка, уступая в счете по ходу матча. Это как минимум в два раза больше, чем любая другая команда лиги.

«Спартак» забил больше всего мячей в первые 15 минут матча (10). В последние 15 минут матча москвичи забили 15 банок, больше только у «Зенита» (21).

Команда Доменико Тедеско – лидер по успешным обводкам (274), возвратам владения в финальной трети (140) и заработанным на себе фолам (409).

Александр Соболев забил самый быстрый мяч сезона: он отличился на 47-й секунде мартовского матча с «Краснодаром» (6:1).

Алекс Крал – единственный игрок РПЛ, сделавший более 1000 передач (1031), точность составила 78,5%.

«Локомотив»

Железнодорожники выиграли восемь матчей в чемпионате подряд с 27 февраля по 24 апреля. Это их третья по продолжительности победная серия в истории (11 побед в 1995-м, 9 побед в 1999-м).

«Локо» дважды проиграл с разницей в пять мячей (0:5 от «Краснодара» и 1:6 от «Зенита») – это самые крупные поражения железнодорожников в РПЛ. 6 мячей «Локо» пропустил во второй раз в истории (было 2:6 с «Кубанью» в 2015 году).

Мурило забил четыре мяча в этом чемпионате – больше всех остальных защитников. Все четыре гола случились в гостевых матчах, все четыре – со стандартов (3 с угловых и один со штрафного).

«Локомотив» чаще всех играл на ноль в этом сезоне (16 сухарей). Железнодорожники пропустили лишь девять мячей дома – лучший результат лиги.

Красно-зеленых чаще всего обыгрывали на дриблинге (227). Худшие у «Локо» – Даниил Куликов (27), Дмитрий Рыбчинский (27) и Максим Мухин (24).

Марко Николич Фото: Getty Images

«Рубин»

Казанцы выиграли больше всего гостевых матчей (10) и набрали больше всего очков на выезде (31). Дома рубиновые выиграли всего 6 матчей и набрали 22 очка.

«Рубин забил больше всего голов ударами из-за штрафной (8). 3 гола на счету Дарко Йевтича, по 2 – у Хвичи Кварахцелии и Дениса Макарова, 1 гол у Инпом Хвана.

«Рубин» получил больше всего красных карточек (8, наравне с «Динамо» и «Арсеналом»). Все восемь удалений случились у разных игроков.

Хвича – лучший в лиге по успешным обводкам (78), при этом он провел лишь 23 игры в сезоне.

Карл Старфельт провел больше всего минут в чемпионате России среди полевых игроков – 2592.

«Сочи»

«Барсы» заняли лучшее место в истории (5-е) и впервые выступят в еврокубках (в Лиге Конференций).

«Сочи» проиграл лишь одну домашнюю игру (1:2 c «Зенитом» в апреле 2021-го) – это лучший результат среди всех клубов лиги (у «Зенита» тоже одно поражение). «Сочи» не уступал дома 18 матчей кряду с 8 марта 2020 года по 19 марта 2021 года – это их самая длинная домашняя серия без поражений в Премьер-лиге.

«Сочи» не пропускал на протяжении пяти матчей РПЛ подряд с 17-го по 21-й тур (4 победы и 1 ничья). Это самая продолжительная серия сухих матчей клуба в высшем дивизионе.

Кристиан Нобоа отдал больше всего голевых передач (7, наравне с Дугласом Сантосом) и реализовал больше всего пенальти (6 из 6). «Сочи» благодаря его 12 голам набрал 17 очков – самый большой вклад среди всех игроков лиги.

Антон Заболотный забил 9 мячей и установил персональный рекорд. Он выиграл больше всего единоборств (202) и верховых единоборств (138) среди всех нападающих лиги.

Антон Заболотный, «Сочи» Фото: Getty Images

ЦСКА

Армейцы занял 6-е место – это худший результат клуба с сезона-2001 (тогда было 7-е место), красно-синие не выступят в еврокубках впервые с 2001 года.

Защитники ЦСКА забили 7 мячей (по два у Наира Тикнизяна и Игоря Дивеева, по одному у Хёрдура Магнуссона, Бахтиёра Зайнутдинова и Марио Фернандеса), больше только у защитников «Зенита» (9).

ЦСКА реже всех проигрывал первые таймы (4 раза).

Никола Влашич поучаствовал в 175 ударах (нанес 102 удара сам и отдал 73 передачи под удар) – минимум на 33 больше, чем любой другой игрок лиги.

Наир Тикнизян чаще всех выходил на замену – 20 раз. Он пропустил лишь два матча в сезоне.

«Динамо»

Пятую часть голов (9 из 44) «Динамо» вкрутило с пенальти. Ни одна другая команда не забила больше с 11-метровой отметки (у «Спартака» тоже 9). Это также рекорд москвичей по голам с пенальти с 2008 года.

«Динамо» – лучшая контратакующая команда РПЛ. Бело-голубые провели 21 контратаку, нанесли 17 ударов и забили 5 мячей.

«Динамо» забило 43% (19 из 44) мячей со стандартов – самая высокая доля в лиге. Москвичи 50 раз били по воротам после стандартов, чаще только «Зенит» (52).

Бело-голубые совершили 452 перехвата – лучший результат в лиге.

Себастьян Шиманьский – лучший в лиге по отборам (72) и передачам под удар (75).

Антон Шунин, «Динамо» Фото: Getty Images

«Химки»

Красно-черные не проигрывали на протяжении 10 матчей с 8 ноября по 19 марта (8 побед и 2 ничьи) – их самая длинная серия без поражений в истории.

«Химки» выиграли восемь домашних матчей подряд с 8 ноября по 2 мая – это самая длинная победная домашняя серия в истории выступлений в РПЛ.

«Химки» ни разу не пропустили дальними ударами (у Динамо тоже 0 пропущенных из-за штрафной).

«Химки» пропустили 26% мячей в РПЛ после угловых (10 из 39) – самое большое число и доля в лиге.

Илья Лантратов сделал 115 сэйвов (17 из которых после явных голевых моментов) – больше, чем любой другой вратарь Премьер-лиги. Он не допустил ни одной ошибки, приведшей к голу.

«Ростов»

«Ростов» сыграл 12 матчей на ноль, больше только у «Локомотива» (16).

«Ростов» забил 29% мячей в РПЛ (10 из 35) в последние 15 минут матча – самая высокая доля в лиге.

Команда Валерия Карпина забила восемь мячей (24% от их общего числа голов) с угловых – лучший результат в лиге (у «Динамо» тоже 8). Ростовчане – единственные, кто не забивал дальним ударом.

«Ростов» чаще всех вступал в верховые единоборства (1244) и больше всех выиграл (603). Однако ростовчане выиграли меньше половины верховых дуэлей – 48.5%.

Только «Ахмат» (2250) сделал больше длинных передач в РПЛ, чем «Ростов» (2144).

Валерий Карпин, «Ростов» Фото: Twitter

«Краснодар»

Быки заняли 10-е место в чемпионате России, впервые с сезона-2012/13 не попав в топ-5. Черно-зеленые потерпели 13 поражений – их худший результат в истории выступлений в РПЛ (исключая переходный сезон-2011/12, когда было сыграно 44 матча).

«Краснодар» пропустил 45 мячей, хотя в предыдущие шесть сезонов пропускал не более 30 за сезон. Только в длинном переходном сезоне-2011/12 быки пропустили больше (61).

C октября по начало марта «Краснодар» потерпел пять гостевых поражений в РПЛ подряд с общим счетом 2:14 – их самая продолжительная серия поражений в гостях в истории.

Шведские легионеры «Краснодара» забили 18 мячей на троих. Всего шведские футболисты РПЛ забили в этом сезоне 38 банок, больше только у россиян (327).

«Краснодар» – лидер лиги по среднему владению (61%), передачам вперед (5144) и проникающим передачам (15).

«Ахмат»

«Ахмат» получил 90 желтых карточек – больше всех в лиге. Также грозненцы чаще всех нарушали правила (458 фолов).

«Ахмат» смазал больше всего пенальти (5, наравне с «Зенитом»). Начиная с сезона-2008, когда OPTA начали собирать статистику, ни одна команда РПЛ не промахивалась с точки в рамках одного сезона больше четырех раз.

«Ахмат» сделал 1995 передач в финальную треть – больше только у «Зенита» (2029).

Игроки «Ахмата» чаще всего попадали в офсайд (70). Худший по этому показателю у грозненцев – Бернард Бериша (18).

Андрей Талалаев провел больше всего замен (137), а Владимир Ильин – самый часто заменяемый игрок лиги (20, наравне с Юрием Газинским).

Бернард Бериша, «Ахмат» в сезоне-2019/20 Фото: Getty Images

«Урал»

«Урал» забил лишь 26 мячей. Только однажды екатеринбуржцы забивали меньше (24 мяча в сезоне-2016/17). «Урал» (9,9%) – одна из трех команд, реализовавшая меньше 10% своих ударов, у «Тамбова» 9,8%, у «Ротора» – 8,1%.

«Урал» 13 раз сыграл вничью – больше всех в лиге. Это также повторение их самого большого числа ничьих (также 13 случилось в сезоне-2017/18).

«Урал» пропустил восемь мячей с пенальти, больше всех в лиге и наравне с «Динамо». Чаще всего 11-метровые назначались в ворота «Урала», «Ротора» и «Тамбова» – по 10.

Рафал Аугустыняк забил четыре мяча ударами из-за штрафной – больше всех в лиге.

Денис Кулаков 180 раз навешивал с игры – минимум на 61 раз чаще, чем любой другой игрок лиги. 38 навесов оказались точными – наибольший показатель в лиге.

«Уфа»

«Уфа» после 24 туров набрала 14 очков и шла на предпоследнем месте в таблице. Затем клуб возглавил Алексей Стукалов – «Уфа» при нем набрала 11 очков в оставшихся шести турах и заняла 13-е место.

«Уфа» не выигрывала на протяжении 13 матчей с 19 августа по 23 ноября (4 ничьи и 9 поражений) – худшая серия клуба в истории выступлений в РПЛ.

«Уфа» не забивала на протяжении пяти туров подряд в сентябре-октябре – самая длинная сухая серия клуба в истории. До прихода Стукалова уфимцы забили 15 мячей (0,6 в среднем за игру), а после – 11 банок в шести матчах (1,8 за игру).

Александр Беленов отразил три пенальти – лучший результат в РПЛ среди вратарей (наравне с Сергеем Песьяковым из «Ростова»).

Олег Данченко стал лучшим ассистентом «Уфы» (5 голевых передач), хотя в середине сезона ушел из клуба.

Шамиль Газизов Фото: Getty Images

«Арсенал»

«Арсенал» – единственная команда, ни разу не победившая в гостях (14 поражений и 1 ничья). Туляки набрали лишь одно очко в гостях – худший результат в истории лиги с 2008 года.

«Арсенал» забивал в 11 матчах подряд с 4-го по 14-й тур – их самая продолжительная результативная серия в истории. Затем «Арсенал» не забивал в семи матчах с 15-го по 21-й тур – самая продолжительная серия клуба без голов.

«Арсенал» пропустил больше всего мячей со стандартов (20) и больше всего голов ударами головой (10).

«Арсенал» – единственная команда РПЛ, забившая больше мячей в первом тайме (17), чем во втором (11).

«Арсенал» – одна их трех команд, которым удалось забить после розыгрыша аута, наряду с «Зенитом» и «Ростовом».

«Ротор»

«Ротор» забил 33% мячей (5 из 15) в первые 15 минут второго тайма – самая высокая доля в лиге.

Треть своих мячей (5 из 15) «Ротор» забил ударами головой – самая высокая доля в лиге. Все 5 голов забили разные футболисты.

«Ротор» нанес меньше всего ударов по воротам (249, наравне с «Тамбовом») и ударов в створ (76).

Зурико Давиташвили чаще всех бил по воротам (44) среди игроков без забитых голов.

Седрик Гогуа – лидер чемпионата по заблокированным ударам (33) и выносам головой (68).

«Тамбов»

«Тамбов» проиграл все 11 матчей в РПЛ в 2021 году, забив в них шесть мячей и пропустив 36. Это самая длинная серия поражений тамбовчан в РПЛ.

Волки не побеждали на протяжении последних 19 матчей в РПЛ (2 ничьи и 17 поражений) – самая длинная безвыигрышная серия волков в РПЛ. Последней командой, которая не могла победить 19 матчей подряд, был «Анжи» в сезоне-2013/14.

«Тамбов» пропускал в каждом из 18 последних матчей в РПЛ – это самая длинная серия с пропущенными мячами в истории команды.

«Тамбов» пропустил 65 мячей – худший результат РПЛ с сезона-2013/14, когда нижегородская «Волга» также пропустила 65 мячей за сезон.

«Тамбов» допустил больше всего ошибок, приведших к голу (5).

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