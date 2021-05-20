Опубликовано 20/05/2021 в 04:54 GMT | Обновлено 20/05/2021 в 04:55 GMT

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал, как пошутил над капитаном сборной России и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой на своем юбилее.

– Говорят, был жесткий юмор, стендап. Вы прожарили всех, кто сидел в зале?

– Да, почти.

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– Дзюба был?

– Дзюба был, конечно.

– Что вы Дзюбе сказали?

– Просто сказал: «Держи руки над столом, Артем». Вот сегодня так, – пообщался Слуцкий с ведущим.

4 мая Слуцкому исполнилось 50 лет.

Дзюба в ноябре 2020 года попал в неприятный скандал – в интернет утекло интимное видео с его участием.

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