«Спартак» выкупит у «Челси» контракт полузащитника Виктора Мозеса. Это официально подтвердил пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулемин.
«При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально», – цитирует Кулемина Sport24.
- «Спартак» арендовал 30-летнего Мозеса в октябре 2020 года.
- За 20 матчей в составе «Спартака» футболист забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.
- «Спартак» в сезоне-2020/21 финишировал на втором месте и получил право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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