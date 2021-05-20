2 мая «Зенит» уничтожил «Локомотив» 6:1, отпраздновал чемпионство на поле «Газпром-арены» и укатил в «Будда-бар» обмывать золото. Говорят, на мероприятии присутствовал и комментатор Константин Генич – его работу в этот вечер обсуждали так же интенсивно, как супергеройский костюм Артема Дзюбы. Московских (и не только) зрителей выбесило, что Генич слишком громко и пафосно озвучивал голы чемпионов. Казалось бы: 6:1 с главным конкурентом, праздник, счастье и заслуженный триумф, но даже минимальное боление за «Зенит» сейчас считается лютейшим моветоном.

Влиятельность и могущество питерского клуба стали его проклятием. Сейчас «Зенит» уже не может выиграть чемпионат, но может его проиграть. Победы в РПЛ совсем не вызывают эмоций у нейтральных болельщиков: им и так очевидно, что самая богатая команда страны обязана восседать на троне. Зато каждый лузерский сезон моментально резонирует: хейтеры «Зенита» до сих пор вспоминают и катастрофу в последний год Виллаш-Боаша, и нытье Луческу, и откровенно забившего на работу Манчини. Любой клуб, который обходит «Зенит» в таблице, автоматом забирает сразу два приза: и медали Премьер-лиги, и грандреспект за то, что растоптал этих зарвавшихся богачей с болот.

Алексей Миллер Фото: Getty Images

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Отчасти ненависть к «Зениту» превышает границы разумного (империя зла – слишком громкий титул), но питерские боссы сами виноваты в том, что их клуб презирают. Алексей Миллер не скрывает: для него принципиально, чтобы Петербург оставался футбольной столицей России. Поэтому и у Семака, и у любого другого коуча вплоть до Гвардиолы будет ровно одна цель – золото РПЛ и коллекционирование звездочек над эмблемой.

Еврокубки вторичны: победы над «Спартаком» и «Локо» доводят Миллера до большего экстаза, чем, к примеру, выход в четвертьфинал Лиги Европы. Из-за этого фактора стратегия «Зенита» слегка ущербна: там до последнего удерживают ведущих игроков, лишь бы и дальше поднимать чашки Премьер-лиги.

Кажется, так было всегда. Кержакова долго не отпускали в «Севилью», Аршавин до сих пор скрывает обстоятельства трансфера в «Арсенал», по Данни даже не стали общаться с «Челси», от Витселя и Халка скрывали офферы из АПЛ, а Кришито чуть ли не привязывали к батарее, чтобы он не свалил. Последний пример – Дзюба: три года назад он правда мог оказаться в Англии, но Миллер жестко заблокировал переговоры. Конечно, иногда мелькают исключения вроде Шкртела, Тимощука и Погребняка, но, во-первых, это происходило давно, а во-вторых, все трое – суровые парни, которые были готовы и к забастовке. Логично, что их отпускали.

Имперская философия «Зенита» подбешивает не только сторонних наблюдателей, но и Андрея Аршавина, который формально занимается питерской молодежью, а фактически разрабатывает стратегию клуба. Не так давно Андрей сказал, что если «Зенит» хочет стать грандом, надо принимать стратегию условного «Лейпцига». Русские медиа выбросили из контекста слово «условный» и объяснили, почему Аршавин сгенерировал чушь: немцы ищут молодежь по всему миру и платят за нее приличные деньги, а в России есть лимит, который обламывает эту систему. Но Андрей просто выдал первое сравнение, которое пришло в голову, – в целом же его мысль абсолютно понятна.

Чтобы по-настоящему развиваться, «Зениту» необходимо не только тратить бюджет на покупки и зарплаты, но и грамотно проворачивать сделки на выход. Сейчас все выстроено довольно колхозно: любого ключевого футболиста будут удерживать всеми силами. Апогей этого маразма – ответный факс в «Барсу» после Евро-2008, когда Дюков предложил каталонцам обменять Аршавина на Месси. В 2021-м до такого треша уже не доходит, но градус диалога аналогичен: из Европы прилетает запрос на футболиста, клуб называет неадекватную сумму, собеседник покидает чат.

Переходя в «Зенит», любой неглупый игрок осознает, что он там надолго. Если не заиграет, его просто будут держать на лавке и пинать по арендам, но почти точно не продадут себе в минус. Если разорвет лигу, то трансфер должен быть космически выгодным для клуба – как с Халком, когда китайцы фактически отбили затраты Питера на Живанилду. Но азиатская лавка уже закрылась, так что риск задержаться в России на пару лишних сезонов стал предельно осязаемым.

Сердар Азмун и Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Естественно, в условиях лимита это тяжело, но «Зениту» пора что-то делать с трансферным потоком. Если регулярно делегировать в Европу ребят вроде Азмуна или Барриоса, а параллельно тестировать в основе сильных молодых ребят, лучше будет всем. И клубу, который имиджево станет чем-то вроде «Порту» или «Бенфики». И фанатам, которые дичайше скучают по воспитанникам. И даже всему русскому футболу, потому что у других резидентов РПЛ тоже появятся шансы на чемпионство.

Еще в 2012 году Игорь Денисов, которого сейчас принято уважать, заявил, что цель «Зенита» – полуфинал Лиги чемпионов. Если эта мечта еще жива, Питеру нужно вдохновляться примерами «Монако»-2017 или «Аякса»-2019. Да, потом их лидеров раскупили, но изначально эти команды собирались шаг за шагом: игроков искали, покупали, продавали, грамотно инвестировали разницу и создавали группировки, которые выносили «Сити», «Реал» и «Ювентус».

Важно понимать: с нынешним подходом «Зенит» будет совершенно беспроблемно доминировать в чемпионате России, как «Спартак» в 90-х. Но мотивировать себя красно-белой монополией как-то стыдно, вторично и жалко. Лучше изучить европейские примеры, отбросить комплексы по поводу звездочек над стрелкой и строить что-то великое в масштабах Европы, а не стадиона на Крестовском острове.

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