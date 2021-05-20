Капитаны 16 команды РПЛ поучаствовали в голосовании за лучшего футболиста чемпионата России. Лидер «Зенита» Деян Ловрен, несмотря на уверенную победу команды в Премьер-лиге, включил в тройку лишь одного партнера по команде.

На первое место Деян поставил полузащитника сборной Хорватии и ЦСКА Николу Влашича. Далее расположились зенитовец Сердар Азмун и игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия. Артем Дзюба, выигравший гонку бомбардиров РПЛ, в шорт-лист Ловрена не попал, сообщает «Чемпионат»

Дзюба забил 20 мячей в 27 матчах РПЛ. Обогнать Азмуна ему помог последний тур, в котором он оформил покер в ворота «Тамбова». Сердар провел на три матча меньше Дзюбы, забил 19 мячей и пропустил встречу с тамбовчанами.

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Влашич оформил в 26 матчах РПЛ оформил 11+5. Хвича настрелял 4+4 в 23 играх.

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» летом 2020-го за 12 млн евро.

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