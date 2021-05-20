Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Севилью».
По информации Todofichajes, спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи видит в 26-летнем иранце замену форварду Юссефу Эн-Несири, который с высокой долей вероятности покинет «Севилью» летом. Сообщается, что «Зенит» хочет выручить за трансфер Азмуна 23 миллиона евро, но испанская сторона рассчитывает сбить цену на игрока до 17 миллионов евро.
- Сердар Азмун перешел в «Зенит» в январе 2019 года. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года.
- В минувшем сезоне РПЛ иранец забил 19 мячей в 24 матчах и стал вторым бомбардиром чемпионата.
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