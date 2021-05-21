Сотрудники медицинского штаба молодежной команды «Зенита» спасли жизнь подростка в Сочи. Во время выезда на матч c молодежкой местного клуба врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов петербуржцев увидели, как таксист сбил мальчика на самокате.
Сотрудники сине-бело-голубых вызвали скорую. В течение 25 минут, пока ехала неотложка, Васин и Неклюдов оказывали подростку первую помощь – он получил открытый перелом ноги. Молодой человек избежал серьезной кровопотери, а сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает официальный сайт «Зенита».
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(Фото: официальный сайт «Зенита»)
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