Сотрудники медицинского штаба молодежной команды «Зенита» спасли жизнь подростка в Сочи. Во время выезда на матч c молодежкой местного клуба врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов петербуржцев увидели, как таксист сбил мальчика на самокате.

Сотрудники сине-бело-голубых вызвали скорую. В течение 25 минут, пока ехала неотложка, Васин и Неклюдов оказывали подростку первую помощь – он получил открытый перелом ноги. Молодой человек избежал серьезной кровопотери, а сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает официальный сайт «Зенита».

«Зенит» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве со счетом 1:0.

Зимой на сборах в Турции футболисты «Зенита-2» спасли от пожара сотрудника базы.

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