Главный тренер «Локомотива» Марко Николич продлил контракт с клубом.
Действующее соглашение сербского коуча рассчитано до 31 мая 2022 года. По информации «СЭ», Николич продлил контракт с «Локо» по схеме 2+1. Ранее сообщалось, что зарплата по новому соглашению составит 1,8 миллионов евро.
  • Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году.
  • Он привел команду к серебру в сезоне-2019/20, а в минувшем сезоне – к бронзе.
  • Также Николич завоевал с «Локо» Кубок России-2021.
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