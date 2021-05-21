Главный тренер «Локомотива» Марко Николич продлил контракт с клубом.
Действующее соглашение сербского коуча рассчитано до 31 мая 2022 года. По информации «СЭ», Николич продлил контракт с «Локо» по схеме 2+1. Ранее сообщалось, что зарплата по новому соглашению составит 1,8 миллионов евро.
- Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году.
- Он привел команду к серебру в сезоне-2019/20, а в минувшем сезоне – к бронзе.
- Также Николич завоевал с «Локо» Кубок России-2021.
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