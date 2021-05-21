Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о доходах клуба в дни проведения домашних матчей.
«Что касается match day – клуб зарабатывает около 1 миллиарда рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50-60 миллионов рублей с матча. Это на уровне российских лиг», – заявил Федун в интервью РБК.
  • «Спартак» в сезоне-2020/21 финишировал на втором месте и получил право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
  • Это лучший результат клуба в РПЛ с момента завоевания титула в сезоне 2016/17.
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