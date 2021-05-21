Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарима Салихова объявила о выходе из состава совета директоров клуба.
«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям», – цитирует Салихову «СЭ».
- 3 мая Салихова вошла в совет директоров красно-белых и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».
- Статус Заремы подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.
Чемпионат России
Федун рассказал, сколько зарабатывает «Спартак» в дни матчей
Чемпионат России
«Спартак» выкупит у «Челси» контракт Мозеса
Чемпионат Италии
Тедеско может возглавить «Фиорентину»