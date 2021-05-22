Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о реакции болельщиков на костюм Дэдпула, в котором футболист вышел на празднование чемпионства.

«Вся Европа, весь мир восприняли это позитивно, но только наши скупердяи русские оплевали меня в очередной раз. Почему? Типа я клоун, опять все внимание привлек к себе. Я не думал в этот момент, надел и пошел. Все писали, что лучше бы я что-то наше, русское надел. Не знаю, кем хотели меня видеть. Змеем Горынычем? Дядей Федором? Реально начал думать: ну кем? Буратино только. Тогда бы русские все кричали, какой я креативный, а весь мир говорил бы: дебилоид. Это было бы странно, – сказал Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Зенит» завоевал третье золото РПЛ подряд в матче против «Локомотива».

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей.

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