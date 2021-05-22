Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате».
Руководство клуба рассматривает возможность приглашения Туре, в этом лично заинтересован Талалаев, который звал ивуарийца в «Химки» в 2019 году, но тогда Туре решил продолжить карьеру футболиста, сообщает «РБ Спорт».
  • Туре начал тренерскую карьеру в донецком «Олимпике», где помогал Юрию Калитвинцеву.
  • Футболист также выступал в «Барселоне», «Олимпиакосе», «Монако», а завершил карьеру в китайском «Циндао Хайню».
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