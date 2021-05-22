Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан» из Калькутты.
«Мы очень рады назначить Андрея Чернышова на должность главного тренера и считаем, что у него есть все необходимое, чтобы принести успех нашему клубу. Наряду с его опытом тренерской работы на высшем уровне в различных лигах и странах, Чернышов также обладает подтвержденным опытом в поиске и воспитании молодежи. Поощрение подающих надежды индийских талантов – одна из наших первоочередных задач, и Чернышов идеально подходит в этом отношении», – приводит официальный сайт слова исполняющего обязанности генерального секретаря клуба Даниша Икбала.
- Чернышов возглавлял «Спартак» в 2003 году – провел 10 матчей, пять из них команда выиграла, столько же – проиграла.
- «Мохаммедан» играет во втором дивизионе чемпионата Индии.
- В завершившемся сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице.
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