Опубликовано 23/05/2021 в 10:44 GMT | Обновлено 23/05/2021 в 11:34 GMT

Легендарный вратарь Лев Яшин – самый любимый футболист всех времен у болельщиков из России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».

За голкипера московского «Динамо» и сборной СССР проголосовали 16% опрошенных, сообщает РИА Новости . Второе место в рейтинге занял Криштиану Роналду – за него отдали голоса 11% россиян. Лионель Месси и Диего Марадона набрали по 9% и разделили третье место. Также в топ-10 – Роналдо и Пеле (по 6%), Йохан Кройф и Мишель Платини (по 1%).

Болельщикам предложили выбрать любимого российского игрока среди действующих футболистов. Победил вариант «никто» – его выбрали 48% опрошенных. За Артема Дзюбу проголосовало 18% человек. За ним идут Игорь Акинфеев (15%), а также Александр Головин и Юрий Жирков (по 4%).

Чемпионат России Зарема – о Витории: «Он был 15-м в Аравии с самым богатым клубом» 31 МИНУТУ НАЗАД

В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.

Лев Иванович остается единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч». Он признан лучшим вратарем XX века по нескольким версиям.

Яшин умер 20 марта 1990 года в 60-летнем возрасте.

Чемпионат России Экс-тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб из Индии ДЕНЬ НАЗАД