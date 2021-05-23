Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарима Салихова объяснила причины выхода из состава совета директоров клуба и раскритиковала Руя Виторию, который претендует на пост нового главного тренера красно-белых.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я – аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии, набрав 8 очков за 10 игр. После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.

Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты – это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку.

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Руй Витория Фото: Getty Images

Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией. Если кто-то скажет мне, в чем я неправа, я с удовольствием послушаю их аргументы. Мне кажется, что приведенные доводы являются достаточно весомыми и многое объясняют», – сказала Салихова в интервью «СЭ»

Салихова пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

Статус Заремы подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.

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