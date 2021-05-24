Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не поехал в топовый европейский чемпионат. Футболист не исключил трансфера после Евро-2020.

«Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно о чем-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девять дней – очень сложные», – приводит слова Дзюбы «Чемпионат»

Сообщалось, что Дзюбой интересовался «Тоттенхэм», когда лондонцев тренировал Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провел 27 матчей в РПЛ, забил 20 мячей и отдал восемь передач.

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