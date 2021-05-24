«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера – им стал португальский специалист Руй Витория. Португалец подписал контракт на два года.

Пресс-служба опубликовала в соцсетях ролик, главным героем которого стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«Шахматы похожи на футбол. Здесь недостаточно просто съесть коня. Важны терпение, выдержка, решимость, умение рисковать. Одна фигура не принесет вам победы, здесь важная система. У вас все это есть. Теперь ваш ход!» – сказал Непомнящий.

Чемпионат России У «Спартака» новый тренер. Сколько продержится Витория? 34 МИНУТЫ НАЗАД

Последним клубом Руя Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. С этим клубом тренер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

Во главе «Бенфики» 51-летний португалец дважды выиграл Примейру.

Из-за назначения Витории из руководства «Спартака» вышла Зарема Салихова.

Чемпионат России «Спартак» близок к подписанию экс-тренера «Бенфики» (O Jogo) 05/05/2021 В 13:59