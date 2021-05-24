Опубликовано 24/05/2021 в 14:55 GMT | Обновлено 24/05/2021 в 14:57 GMT

Новым главным тренером «Спартака» стал Руй Витория – португалец подписал контракт на два года вопреки мнению Заремы Салиховой.

Получится ли у Витории в «Спартаке»? Время делать прогнозы.

СКОЛЬКО РУЙ ВИТОРИЯ ОТРАБОТАЕТ В «СПАРТАКЕ»? Месяц Полгода Год До конца контракта Останется на долгие годы

Чемпионат России «Спартак» объявил о назначении Руя Витории ЧАС НАЗАД

Последним клубом Руя Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. С этим клубом тренер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

Во главе «Бенфики» 51-летний португалец дважды выиграл Примейру.

Из-за назначения Витории из руководства «Спартака» вышла Зарема Салихова.

Чемпионат России «Спартак» близок к подписанию экс-тренера «Бенфики» (O Jogo) 05/05/2021 В 13:59