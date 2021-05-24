Новым главным тренером «Спартака» стал Руй Витория – португалец подписал контракт на два года вопреки мнению Заремы Салиховой.
Получится ли у Витории в «Спартаке»? Время делать прогнозы.
СКОЛЬКО РУЙ ВИТОРИЯ ОТРАБОТАЕТ В «СПАРТАКЕ»?
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«Спартак» объявил о назначении Руя Витории
- Последним клубом Руя Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. С этим клубом тренер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
- Во главе «Бенфики» 51-летний португалец дважды выиграл Примейру.
- Из-за назначения Витории из руководства «Спартака» вышла Зарема Салихова.
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«Спартак» близок к подписанию экс-тренера «Бенфики» (O Jogo)
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Зарема – о Витории: «Он был 15-м в Аравии с самым богатым клубом»