Анализировать перспективы Руя Витории в «Спартаке» абсолютно бесполезно. Во-первых, непонятно, какие будут трансферы, во-вторых, никто не знает, какая мотивация у самого португальца. Ему чуть за 50, но он уже сгонял на заработки, то есть легко может оказаться бизнесменом или даже шарлатаном.

Надо выяснить, почему «Спартак» в принципе выбрал коучем такую неочевидную фигуру. Скорее всего, боссы клуба (в частности, спортдир Попов) составили некий лонг-лист европейских тренеров, провели переговоры и поняли, что Витория оптимален в плане цены, качества и востребованности. Условного Роберто де Дзерби пришлось бы перекупать у «Шахтера», Паулу Фонсека просил кучу кэша, несмотря на жалкий сезон «Ромы», а Рафа Бенитес после «Ньюкасла» явно захотел трансферных гарантий. Так и дошли до парня, который терпимо потрудился в «Бенфике» и внезапно отправился в Саудовскую Аравию. Спорная методика, но «Спартак» всегда ищет фирменный путь.

Руй Витория Фото: Getty Images

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Сейчас кажется, что у Руя нет вообще никаких шансов на приличный результат в Москве – тренер остался один против всех. Например, жена Федуна публично пристыдила Виторию за пассивность (он не посмотрел матч с «Локо», хотя мог), назвала его азиатским коучем и демонстративно покинула совет директоров. При этом Зарема Салихова однозначно сохранила власть и влияние.

Характерно, что в недавнем интервью она интенсивно хвалила себя за прошедший сезон, хотя формально у нее не было должности – прямо как сейчас. Получается, Зарема вернулась к привычному статусу советницы Федуна – легко представить, что она будет рекомендовать. Трансферные идеи неугодного Витории сразу отправятся в помойное ведро с репликой «Леня, да мы его скоро выгоним, зачем нам эти игроки?»

Но Рую будет тяжко не только в этом плане. «Спартак» умеет придумывать дополнительное давление на ровнейшем месте – допустим, в клубе решили, что на столетие обязательно надо брать золото. Теперь фанаты бесятся, что под эту миссию пригласили полуноунейма, который облажался в аравийской лиге.

И все же самое страшное, что ждет Виторию в России, – наследие Доменико Тедеско. Немца сразу полюбили за его страсть, эмоции, решительность и правильные слова на пресс-конференциях. Руй на фоне Тедди – унылый медвежонок, которому лень даже глянуть пару игр РПЛ.

Кроме того, Доменико в единственный полный сезон долго боролся за чемпионство и занял место сразу после самой богатой команды страны. Конечно, от Витории будут ждать минимум того же. После первых неудач португальца слопают, как Унаи Эмери в 2012-м, только там продюсером краха был Валерий Карпин, а тут – Зарема Салихова.

Доменико Тедеско руководит командой во время матча «Локомотив» – «Спартак» Фото: Getty Images

Возможно, в клубе тоже поняли, что адекватно заменить обожаемого Тедеско не выйдет, поэтому и нашли сакральную жертву. Так уже поступали в 2018-м, когда почти сразу после идола Массимо Карреры цинично назначили ботаника Олега Кононова. Сейчас в рейтинге новых пиджаков первым значился Кике Сетьен, но Зарема его сразу забраковала. Тогда и обратились к Рую Витории – здесь авторитет Салиховой уже не помог.

Если Руй хотя бы приблизится к результату Тедеско, это уже станет сенсацией: на Доменико спмоотверженно вкалывал весь клуб, а тут штаб Витории брошен и обособлен. Но если португалец ожидаемо запорет работу в Москве, расстраиваться не нужно. Лучше искать плюсы – например, думать, с какой надеждой встретят того, кто придет вместо несчастного Руя Витории.

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