Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может перейти в «Зенит». В петербургском клубе прорабатывают вариант с подписанием турецкого футболиста.

«У турка заканчивается контракт с «Миланом», поэтому у «Зенита» есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что клуб заинтересовался в Чалханоглу, так как Сергей Семак хочет подписать атакующего полузащитника.

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Чалханоглу выступает в составе «Милана» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ».

В нынешнем сезоне турок провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и отдал 10 передач.

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