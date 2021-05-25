Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опроверг информацию о том, что он стал участником драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
По информации телеграм-канала 112, 45-летний Радимов ударил пассажира на выходе из Сапсана. Друг, который ехал вместе с тренером, оттащил его. Также сообщалось, что Радимов находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Произошел небольшой конфликт словесный. Не было никакой драки. Ни с кем мы не дрались, потому что я научен горьким опытом других людей. Мы разошлись, перебросились парой фраз и разъехались. Теперь я дома», – цитирует Радимова «Р-Спорт».
ЧМ. Квалификация. Европа
Радимов: «То есть Соболев лучше Дзюбы? Уверены?»
- «Зенит-2» финишировал третьим в своей группе ПФЛ.
- Как игрок Радимов завоевал в составе «Зенита» пять трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.
Чемпионат России
Радимов: «Такого трусливого «Спартака» никогда не видел»
Чемпионат России
Романцев рассказал, почему Жирков, Шевченко, Ребров и Радимов не перешли в «Спартак»