Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опроверг информацию о том, что он стал участником драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

По информации телеграм-канала 112 , 45-летний Радимов ударил пассажира на выходе из Сапсана. Друг, который ехал вместе с тренером, оттащил его. Также сообщалось, что Радимов находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Произошел небольшой конфликт словесный. Не было никакой драки. Ни с кем мы не дрались, потому что я научен горьким опытом других людей. Мы разошлись, перебросились парой фраз и разъехались. Теперь я дома», – цитирует Радимова «Р-Спорт»

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«Зенит-2» финишировал третьим в своей группе ПФЛ.

Как игрок Радимов завоевал в составе «Зенита» пять трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.

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