Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. В частности, из-за неудовлетворения судейством в России.
О намерениях 27-летнего футболиста «РБК» сообщили сразу два источника, знакомых с ситуацией. «Последние пару лет для Зобнина одна из главных целей была уехать в Европу. Он буквально жил этой мечтой, иногда это напоминало идею фикс. То, что пару лет назад он мог уехать в Дортмунд, – чистая правда. После этого он неоднократно говорил ближайшему окружению, что не теряет надежды попробовать себя в Европе», – сообщили инсайдеры.
По информации обоих источников, у Зобнина вызывает раздражение судейство в России – это одна из причин, по которым он хочет покинуть РПЛ. «Зобнина очень задевает качество судейства в нашем чемпионате, и порой он признается друзьям в сложности и дальше играть в таких условиях», – еще одна цитата.
ЧМ. Квалификация. Европа
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- Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года.
- В составе красно-белых Роман выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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