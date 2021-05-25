Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал инсайды о том, что он готов уехать в европейский клуб из-за недовольства российским судейством.

«Я прочитал, что хочу уехать в Европу из-за судейства. То, что написано, это неправда. Готов ли я уехать? Наверное, готов. Я миллион раз говорил, что все зависит от предложения, интересов клуба и всего остального. Очень много нюансов. Опять же, какое предложение. У меня есть большое желание поиграть в Европе. «Аталанта»? Для меня это топ-клуб, команда в Лиге чемпионов.

Я не буду как-то мечтать, у меня еще долгий контракт со «Спартаком». Нет смысла что-то искать, предложений нет. Нужно хорошо выступить на Евро, чтобы предложения были. Поэтому много нюансов. Ближе всего был к отъезду в Европу, когда мы стали чемпионами России, а второй момент – после чемпионата мира. Это была Германия», – цитирует 27-летнего Зобнина «Р-Спорт»

Чемпионат России Зобнин хочет уехать в Европу. Он недоволен судейством (РБК) 4 ЧАСА НАЗАД

Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года.

В составе красно-белых Роман выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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