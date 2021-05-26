Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал нынешнего босса клуба Леонида Федуна и рассказал, как красно-белые могли подписать Игоря Акинфеева.

О Федуне

«Это очень умный человек, грамотный бизнесмен, но проблема в том, что, наверное, он легковнушаемый. Очень сильно зависит от того, кто рядом с ним и в чью сторону повернулся флюгер доверия. Вот он сегодня верит тебе, а после обеда мне. Проблема в том, что в самом спортивном предмете, самом футболе не очень хорошо разбирается. Он доверяется людям, у которых в принципе основная мысль – это благосостояние. Причем за его счет. Тот, кто добежал до уха хозяина, кто туда смог вложить информацию, тот и король. Но король ненадолго. Проблема в том, что у него рядом нет богатых людей. Там есть те, кто за счет ситуации и за счет него хотят стать богатыми. Я ему уходя это говорил: «Леонид, вот соберешь толпу. Вот они все будут тебя…»

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Об Акинфееве

«Про Акинфеева как-то начался разговор. Помню, Шикунов говорит: «Там такой парень. Его можно вздернуть». Но потом я говорю: «Саш, а как его? Он весь какой-то ЦСКовский. Даже разговаривать не о чем». И разговор закончился».

О Путине

«Путин мне нравится. Мы пересекались с ним очень интересно. Мы были в «Царской охоте». Я отмечал день рождения дочери. Ей было десять лет. И тут нам говорят: «Все выходят. Вы остаетесь. Приезжает Владимир Владимирович с королем Испании. Приезжает Путин, охрана, король Испании Карлос. Они сидят там. Владимир Владимирович поворачивается: «О! А это кто?» Ему отвечают: «Да вот у ребенка десять лет». Раз он охрану куда-то послал. Прибегают: «Так! Ребенка сюда!» Я такой: «А я?» Охрана мне сказала стоять: нас с женой оставили. Диану взяли, отвели туда, подарили ей по игрушке. Такая яркая и большая: сейчас еще стоит. Поздравили, и потом она вернулась к нам. Мы продолжили свое торжество, а они продолжили свой обед», – рассказал 54-летний Червиченко в интервью ютьюб-каналу oSporte TV.

Червиченко стал президентом «Спартака» в 2002 году и проработал до 2004-го, передав должность Федуну.

После ухода из «Спартака» работал в «Химках».

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