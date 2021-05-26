Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что сможет выигрывать трофеи с московским клубом.
«Это вызов и большая честь для меня. «Спартак» – клуб с историей в России, которому исполнится сто лет. Он хочет расти и доверился мне. Здесь можно выигрывать трофеи, это было важно для меня при принятии решения», – цитирует 51-летнего Виторию A Bola со ссылкой на Channel 11.
- Контракт португальского тренера со «Спартаком» рассчитан на два года.
- Последним клубом Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. С этим клубом тренер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
- Во главе «Бенфики» Витория дважды выиграл Примейру.
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