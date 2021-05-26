Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарима Салихова – главный ньюсмейкер РПЛ последней недели. В новом интервью она рассказала о том, почему вынесла свой уход из совета директоров в публичное пространство, а также прошлась по трансферным решениям бывшего гендиректора Шамиля Газизова.

О выходе из состава совета директоров клуба

«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

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Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта. Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение , что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность».

О покупке Остона Урунова

«Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 млн евро. Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 млн, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре. Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах».

Остон Урунов Фото: Instagram

О трансфере Александра Кокорина

«У меня было много сомнений относительно его приобретения. Это была идея Газизова. На тот момент «Спартак» не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат. Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать.

Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: «А так ли должны отдыхать действующие футболисты?» Я приверженец того, что у футболистов должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов. Газизов постоянно говорил мне, что Саша не такой. Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Но это все осталось только на словах. Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел», – рассказала Салихова «СЭ»

Салихова пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

Статус Заремы подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.

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